Російський льотчик передав ГУР секретні фото і документи після удару по "Охматдиту"

Після ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня один з російських льотчиків, шокований цим злочином, передав українській розвідці секретні документи та фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ.

Після злочинного удару по дитячій лікарні “Охмадит” у Києві на чат-бот ГУР МО України звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, аеродром базування “Енгельс”) — саме вона постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101. Він "злив" дані своєї військової частини та фото її командного складу.

Про це повідомляє "Інформаційний спротив".

За інформацією джерел “Інформаційного спротиву” в розвідці, російський військовий написав, що шокований ударом по дитячій лікарні і не розуміє, як і декілька його колег, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Тому він вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

За словами джерел видання, навіть первинне вивчення отриманих матеріалів доводить їх неабияку важливість. Адже серед масиву інформації – документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин тощо. Але найбільшу цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Наразі, як анонс, опубліковано приватні фотографії зі святкування з нагоди призначення начальника штабу 52 вбап полковника Ільї Корякіна на посаду начальника штабу 22 вбад. Святкування відбулося в ресторані "Неаполь" у місті Енгельс Саратовської області. На фото зафіксовано понад 30 осіб командного складу підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил РФ.

22-ї важка бомбардувальна авіаційна дивізія РФ / Фото: Інформаційний спротив

22-ї важка бомбардувальна авіаційна дивізія РФ / Фото: Інформаційний спротив

22-ї важка бомбардувальна авіаційна дивізія РФ / Фото: Інформаційний спротив

1. ПЕЧКАРЬОВ Олексій Геннадійович (рос Печкарев Алексей Геннадьевич), командир корабля Ту-95, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.

2. МАРТИНОВ Андрій Павлович (рос. Мартынов Андрей Павлович), помічник штурмана авіаційної ескадрильї, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф

3. ГОВОРОВ Владислав Сергійович (рос. Говоров Владислав Сергеевич), ймовірно начальник служби захисту державної таємниці, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, капітан.

4. ГОЛОВАНОВ В’ячеслав Георгійович (рос. Голованов Вячеслав Георгиевич).

5. АЛУЄВ Олександр Миколайович (рос. Алуев Александр Николаевич), ймовірно займає командну посаду управління кадрів 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.

6. ХОХРЯКОВ Денис Петрович (рос. Хохряков Денис Петрович), старший офіцер, 52 вбап 22 вбад КДА ВКС ПКС рф.

7. МІХАЙЛІШИН Олег Володимирович (рос. Михайлишин Олег Владимирович), заступник командира по роботі з особовим складом 22 вбад КДА ВПС ПКС рф, полковник.

8. АЗАРЕНКОВ Олександр Юрійович (рос. Азаренков Александр Юрьевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.

9. БАРАНОВ Олег Юрійович (рос. Баранов Олег Юрьевич), старший штурман 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.

10. БУРДАКОВ Павло Володимирович (рос. Бурдаков Павел Владимирович), командир корабля Ту-160, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.

11. ТАТУР Володимир Бронеславович (рос. Татур Владимир Брониславович).

12. ДОЛГУШИН Сергій Володимирович (рос. Долгушин Сергей Владимирович), старший офіцер 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.

13. ПАПІКЯН Микола Лукашевич (рос. Папикян Николай Лукашевич), заступник начальника штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС рф по зв’язку та радіотехнічному забезпеченню, підполковник.

14. КОРЯКІН Ілля Володимирович (рос. Корякин Илья Владимирович), начальник штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.

15. СМІРНОВ Максим Владиславович (рос. Смирнов Максим Владиславович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.

16.КАШЛЄВ Олександр Сергійович (рос. Кашлев Александр Сергеевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.

17. БЄЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Костянтин Петрович (рос. Белокобыльский Константин Петрович).

18. СТРУЧКОВ Станислав Дмитриевич (рос. Стручков Станислав Дмитриевич).

19. ЦИБІЗОВ Олексій Сергійович (рос. Цибизов Алексей Сергеевич), старший офіцер, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.

20. МАЛЮКОВ Андрій Іванович (рос. Малюков Андрей Иванович), ймовірно начальник метеорологічної служби 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.

21. СТЕПАНЕНКО Дмитро Вікторович (рос. Степаненко Дмитрий Викторович), заступник начальника штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС рф по службі військ і безпеці військової служби, підполковник.

22. СОЛОВЙОВ Руслан Арсланович (рос. Соловьёв Руслан Арсланович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.

23. ЗИКОВ Віталій Євгенович (рос. Зыков Виталий Евгеньевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.

24. ПОКАТІСОВ Олександр Сергійович (рос. Покатисов Александр Сергеевич).

25. МАЛІНІН Владислав Вікторович (рос. МАЛИНИН Владислав Викторович), старший штурман 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.

26. СКІТСЬКИЙ Олег Ігорович (рос. Скитский Олег Игоревич), командир 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ПКС рф, полковник.

27. ТЕТЄРЄВ Сергій Вікторович (Тетерев Сергей Викторович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ПКС рф, майор.

28. ВАРПАХОВИЧ Микола Миколайович (рос. Варпахович Николай Николаевич), командир 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.

29. КАПША Трофим Олександрович (рос. Капша Трофим Александрович), заступник командира 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.

30. ГОРЛОВ Володимир Олександрович (рос. Горлов Владимир Александрович), старший офіцер 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, майор.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Як росіяни виправдовують удари по Охматдиту та які фейки поширюють про обстріли цивільних об'єктів?

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