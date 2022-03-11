Російський льотчик підтвердив, що окупанти ще у січні знали про майбутню війну проти України

Вони самі зізналися, що погодилися виконувати злочинні накази російського командування та бомбити мирне населення.

Російські окупанти ще у січні 2022 року знали про майбутню участь у бойових діях на території України.

Про це 11 березня під час пресконференції розповів російський підполковник, заступник командира 47-го авіаційного полку окупантів Максим Кріштоп.

"Я, підполковник Криштоп Максим Сергійович, заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку, особистий номер Ф891233. Військова частина 45117. У січні 2022 року командиром полку, полковником Лобода Олексієм Геннадійовичем до нас була доведена інформація про майбутню участь у бойових діях на території України. Після цього на територію частини нашого аеродрому почався підвоз боєприпасів авіаційних засобів ураження. Паралельно з цим ми почали тренування по польотах на гранично малих висотах, з подолання ПВО. Офіційно це проводилося як підготовка та участь у спільних російсько-білоруських навчаннях", - сказав Криштоп.

Він також зазначив, що бойове розпорядження про нанесення ударів по території України надійшло у частину 23 лютого від 18:00 до 20:00.

"Далі, командиром полку був поставлений бойовий наказ про нанесення ударів по території України, починаючи від 24 лютого. Перший свій бойовий політ я виконав 24 лютого 2022 року з ураження живої сили противника на південь від населеного пункту Балаклія. Бомбометання виконував фугас авіаційними бомбами загальною масою три тони. Мета була вражена. Другий бойовий політ виконував 3 березня 2022 року. Бойова зарядка була аналогічна - три тони фугасних бомб. Ціллю була колона бронетехники противника у районі населеного пункту Ізюм. Аналогічно - ціль була уражена", - додав окупант.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 16-й день.

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