Російський льотчик розповів про основні завдання від окупаційного командування на території України

Козлов також повідомив, що задача з висадки морського десанту так і не була здійснена.

Російський льотчик повідомив, що їхнє керівництво свідомо посилало їх на вірну смерть і використовувало, як живця.

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Про це 11 березня під час пресконференції розповів російський штурман авіаційної ескадрильї окупантів, капітан Олексій Козлов.

"5 березня 2022 року від командира частини був отриманий прямий наказ виконати політ на територію України з ціллю виявлення комплексів ПВО ЗСУ, з метою їх подальшого придушення. Політ здійснювався у Миколаївській області, 20-50 кілометрів на захід від міста Миколаїв. Завданням було зайняти зону чергування, зробити пошук усіх засобів, комплексів ПВО України. Під час виконання цього завдання були збиті двома попаданнями ракет ПВО України. Після другого попадання літак загорівся, був у вогні. Командир екіпажу ухвалив рішення вчасного катапультування. Наше командування відправляє нас на цей бойовий виліт, не проінформувало мене про те, що на території України, а саме в районі Миколаївської області, розташовані певні засоби ПВО. Тобто свідомо посилало на вірну смерть. Я розумію, що вони усвідомлювали те, що радіолокаційні засоби ПВО присутні у цьому об'єкті, тобто використовувало нас як на живця", - заявив він.

Козлов також розповів про основні завдання на території України, які буди поставлені окупаційним командуванням.

"Я, Козлов Олексій Ігоревич. Штурман авіаційної ескадрильї, капітан. 23 лютого отримав наказ від командира частини, отриманий від верховного головнокомандувача, про вторгнення на територію України. Від 24 лютого до 5 березня виконав п'ять бойових вильотів на територію України. Авіаційна частина виконувала завдання з виявлення, викриття радіо-технічного комплексу розвідки і комплексу ПВО, знищення. Також друге завдання було авіаційної частини - це підтримка сухопутних військ, прикриття з повітря, прикриття від вертольотів, від ракет. Третє завдання, яке ми виконували, мали виконати - це прикриття висадки морського десанту з кораблів Чорноморського флоту. Це завдання з висадки морського десанту так і не було здійснено", - повідомив окупант.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 16-й день.

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