Російський льотчик, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів про долю інших членів екіпажу

Кузьмінов зазначив, що інші два росіянина бігли у бік кордону з РФ.

Російський льотчик Максим Кузьмінов, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів, що з ним на борту було ще два члени екіпажу. Він зазначив, що переконував їх здатись, проте ті відмовились.

Про це він сказав під час пресконференції в Києві.

Максим Кузьмінов розповів, що тоді, коли він летів у бік України, у салоні вертольоту було ще двоє членів екіпажу. Він вмовляв їх здатись, проте вони відмовились.

Він зазначив, що зброї у них при собі не було, оскільки російські пілоти літають без неї.

"Ніхто не зміг мені чинити опір, тому що штурман − у нього немає навичок пілотування вертольоту. Я хлопців заспокоював, я сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, все буде чудово. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли з гелікоптера в бік кордону", - пояснив Максим Кузьмінов.

Російський льотчик, який перейшов на бік України зазначив, що подальша доля членів екіпажу йому невідома, проте зазначив, що їх могли ліквідувати.

Нагадаємо, російський пілот 28-річний Максим Кузьмінов, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів, що вийшов на зв'язок з українською розвідкою через Telegram-канал наприкінці 2022-го.

Раніше Максим Кузьмінов розповів про втрати РФ, кількість авіації та зарплати.

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