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Російський льотчик, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів про долю інших членів екіпажу

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Марія БойкоМарія Бойко
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Російський льотчик, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів про долю інших членів екіпажу

Максим Кузьмінов. Фото: "Медіацентр-Україна"

Кузьмінов зазначив, що інші два росіянина бігли у бік кордону з РФ.

Російський льотчик Максим Кузьмінов, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів, що з ним на борту було ще два члени екіпажу. Він зазначив, що переконував їх здатись, проте ті відмовились. 

Про це він сказав під час пресконференції в Києві. 

Максим Кузьмінов розповів, що тоді, коли він летів у бік України, у салоні вертольоту було ще двоє членів екіпажу. Він вмовляв їх здатись, проте вони відмовились. 

Він зазначив, що зброї у них при собі не було, оскільки російські пілоти літають без неї. 

"Ніхто не зміг мені чинити опір, тому що штурман − у нього немає навичок пілотування вертольоту. Я хлопців заспокоював, я сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, все буде чудово. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли з гелікоптера в бік кордону", - пояснив Максим Кузьмінов. 

Російський льотчик, який перейшов на бік України зазначив, що подальша доля членів екіпажу йому невідома, проте зазначив, що їх могли ліквідувати. 

Нагадаємо, російський пілот 28-річний  Максим Кузьмінов, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів, що вийшов на зв'язок з українською розвідкою через Telegram-канал наприкінці 2022-го.

Раніше Максим Кузьмінов розповів про втрати РФ, кількість авіації та зарплати

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4362
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