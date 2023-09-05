Російський льотчик, який перегнав вертоліт Мі-8, розповів про свою участь у війні проти України

Російський льотчик Максим Кузьмінов, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів про свою участь у війні проти України. Він зазначив, що здійснював польоти до окупованих Маріуполя та Бердянська, проте наголосив, що не завдавав ударів по території нашої держави.

Про це він сказав 5 вересня під час пресконференції у Києві.

Максим Кузьмінов зізнався, що виконував транспортні рейси до окупованих Маріуполя та Бердянська, проте запевнив, що не брав участі у бомбардуванні України.

“У мене було перевезення військ, вантажів, лише транспортні завдання. Жодних ударів, я нічого цього не завдавав. Якби довелося, я нічого цього не робив би просто. В основному було перевезення Росією, тобто потрібно було з точки А в точку Б перевезти якийсь вантаж, можливо навіть людей, запчастини. Іноді, звичайно, мені доводилося залітати на територію України з такою самою метою, з перевезенням військ. Був у Маріуполі, був у Бердянську”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше Максим Кузьмінов розповів про долю інших членів екіпажу вертольоту Мі-8.

Також він може вступити до лав ЗСУ та отримати громадянство.

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