Російський льотчик, який пригнав до України вертоліт, розповів про втрати РФ, кількість авіації та зарплати

Льотчик розповів, що за вбивства українців пілотам платять 150 тисяч рублів.

Російський пілот Максим Кузьмінов, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів про втрати окупантів та кількість авіації. Він зазначив, що до 20 його знайомих пілотів загинуло на війні.

Про це він сказав в інтерв'ю на ютуб-каналі журналіста Володимира Золкіна.

Максим Кузьмінов розповів, що під час війни Росії проти України загинуло 15-20 його знайомих льотчиків. Це - ті люди, які він особисто знав та контактував з ними.

"З моїх знайомих, може, 15-20 осіб. Прямо тих, яких я особисто знав, з якими перебував у якихось стосунках. Не просто так, один раз бачив", - сказав Кузьмінов.

Він зазначив, що у Росії ще залишається багато військової авіації. Кузьмінов додав, що зарплата російських льотчиків, які вбивають українців, становить 150 тисяч рублів.

Російський пілот додав, що серед льотчиків були й такі, які відмовлялись виконувати бойові завдання, після цього їх затримували.

Нагадаємо, ГУР вперше показало російського пілота, який викрав Мі-8 і перейшов на бік України.

Згодом Кузьмінов звернувся до росіян з пропозицією переходити на бік України.

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