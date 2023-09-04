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Російський льотчик, який пригнав до України вертоліт, розповів про втрати РФ, кількість авіації та зарплати

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Російський льотчик, який пригнав до України вертоліт, розповів про втрати РФ, кількість авіації та зарплати

Російський льотчик Максим Кузьмінов (справа) та журналіст / Фото: скриншот з відео

Льотчик розповів, що за вбивства українців пілотам платять 150 тисяч рублів.

Російський пілот Максим Кузьмінов, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів про втрати окупантів та кількість авіації. Він зазначив, що до 20 його знайомих пілотів загинуло на війні. 

Про це він сказав в інтерв'ю на ютуб-каналі журналіста Володимира Золкіна. 

Максим Кузьмінов розповів, що під час війни Росії проти України загинуло 15-20 його знайомих льотчиків. Це - ті люди, які він особисто знав та контактував з ними. 

"З моїх знайомих, може, 15-20 осіб. Прямо тих, яких я особисто знав, з якими перебував у якихось стосунках. Не просто так, один раз бачив", - сказав Кузьмінов. 

Він зазначив, що у Росії ще залишається багато військової авіації. Кузьмінов додав, що зарплата російських льотчиків, які вбивають українців, становить 150 тисяч рублів. 

Російський пілот додав, що серед льотчиків були й такі, які відмовлялись виконувати бойові завдання, після цього їх затримували. 

Нагадаємо, ГУР вперше показало російського пілота, який викрав Мі-8 і перейшов на бік України.

Згодом Кузьмінов звернувся до росіян з пропозицією переходити на бік України.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
721
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