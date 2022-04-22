Російський музикант Покровський заявив, що зробить так, щоб війна в Україні залишилася плямою сорому на репутації РФ

Російський музикант Покровський заявив, що зробить так, щоб війна в Україні залишилася плямою сорому на репутації РФ

Лідер гурту Ногу свело! активно засуджує дії Путіна.

Лідер російського рок-гурту Ногу свело! Максим Покровський наголосив, що особисто зробить так, аби Росія довго не могла відмитися від цієї ганебної війни, яку розпочала проти України.

Про це він заявив в ефірі програми "Воздух" на YouTube.

"Коли Росія стане іншою, а колись вона стане іншою, це назавжди залишиться плямою сорому на вашій репутації. Я особисто докладу до цього руку, щоб всі про це пам'ятали. Хочете, називайте це злопам'ятністю. Це просто пам'ять", - сказав Покровський.

Він також звернувся до тих російських артистів, які підтримують дії президента Путіна на території України:

"Любі мої, ніякі ви мені не любі. Це моя батьківщина, це моє розуміння того, які у мене взаємини з цією територією, з цією історією, з цією країною і з цим народом. Вас я катастрофічно зневажаю", - сказав музикант.

Покровський наголосив, що місія музиканта якраз таки говорити і вести за собою суспільство, а не відмовчуватися, або ставати на бік зла:

"Якщо ми народжені музикантами, якщо це дійсно наше покликання для того, щоб колись сказати своє слово. Цей час міг би не настати і він би не настав, якби наше суспільство, перш за все інтелігенція, яка веде за собою суспільство вперед, не допустили цього. Але ми це допустили", - сказав артист.

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