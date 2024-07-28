Російський наступ-2024: експерт розповів про найважчий період для ЗСУ

На окремих ділянках фронту перевага противника у вогневій могутності була навіть не 1 до 10, а 1 до 20.

Вікно можливостей для Росії проводити масштабні наступальні дії почало закриватися після ухвалення пакету допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Тож у цьогорічній кампанії найважчий період для ЗСУ уже минув.

Таку думку висловив старший аналітик Благодійного фонду “Повернись живим” і головний консультант Національного інституту Стратегічних досліджень Микола Бєлєсков в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Те, що росіяни почали спробу проводити наступ на північ та північний схід від Харкова 10 травня, а не в кінці травня чи на початку червня, показувало те, що навіть росіяни розуміють, що після схвалення американського пакету допомоги на 2024 рік Сили оборони України, в принципі, отримали ті засоби і спроможності, які дозволятимуть проводити успішну, більш-менш, стратегічну оборонну операцію. Тому так, на сьогоднішній момент, про цей рік ми можемо говорити з відносною впевненістю, з точки зору виконання саме завдань в обороні”, - зазначив він.

При цьому Микола Бєлєсков наголосив, що в умовах браку боєприпасів через затримку із допомогою від США на окремих ділянках фронту перевага противника у вогневій могутності була навіть не 1 до 10, а 1 до 20.

“Лінія фронту мала би пролягати десь західніше або північніше того, де вона пролягає зараз. Тому можемо сказати, що Сили оборони України, особливо в цей важкий період із січня по квітень, продемонстрували неможливе. Тобто так, ми, звичайно, змушені були відходити, були певні втрати, але з тими силами і засобами, які ми мали в своєму розпорядженні, будь-яка математична модель, я думаю, показала б набагато гірші результати, ніж ті, де ми є зараз, на сьогодні”, - підсумував він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін мріє встановити повний контроль над шістьма регіонами України. На думку диктатора, ці області мають бути офіційно визнані світовою спільнотою як територія Росії. Водночас військові експерти зробили гучні заяви про контрнаступ України.

Часів Яр ворог рівняє із землею! Ексклюзив ТСН з лінії фронту

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