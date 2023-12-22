Російський наступ і зимові морози: в ISW вказали, чи є загроза для України

В ISW прокоментували заяву Джона Кірбі, зщо росіяни, ймовірно, посилять наступ після того, як промерзне ґрунт.

У січні-лютому 2024 року окупанти зможуть посилити наступальні операції, якщо настануть зимові морози, і замерзання ґрунту більш сприятиме пересуванню бронетехніки.

Про це йдеться у звіті Інституту ведення війни (ISW).

В Інституті звернули увагу на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі про те, що росіяни чекають, поки промерзне ґрунт, щоб посилити свої атаки. Зокрема, в районі Авдіївки.

Аналітики ISW визнають, що в таких припущеннях є рація. Там зауважують, що від 2014 року осінній грязьовий сезон заважав наземним маневрам як українських, так і російських сил, але періоди тривалих морозів, які зазвичай починаються наприкінці грудня, дозволяють бронетехніці рухатися легше, ніж у сльотаві осінні та весняні місяці.

"Однак погода мінлива, і майбутній період сильного морозу може настати пізніше в році — або взагалі не настати, якщо зима м’яка. Це дасть коротший період підготовки місцевості для механізованої маневрової війни", – попереджають в ISW.

За словами аналітиків, російські окупанти розпочали локалізовані наступальні операції по всьому Сході України в період найскладнішої погоди осінньо сезону, намагаючись перехопити та утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів.

"Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як це робили російські війська взимку 2022–2023 років", – вважають в ISW.

Раніше екскомандир "Азову" Максим Жорін назвав головне досягнення ЗСУ цього року.

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