Російський наступ на Донбасі видихнувся, в окупантів дефіцит боєприпасів — ЗСУ

"Масштабний" наступ росіян на сході сходить нанівець. Якщо раніше ЗСУ відбивали близько 100 штурмів за добу, сьогодні ця кількість зменшилася до 30.

Російський наступ в районі тимчасово окупованого Донецька наразі видихнувся, а ворог потребує часу на поповнення втрат.

Про це 14 березня розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

За його словами, порівняно з минулим тижнем кількість штурмів та обстрілів поблизу Донецька зменшилась. Якщо раніше фіксували майже 100 штурмів та приблизно 600 обстрілів за добу, то тепер окупанти роблять максимум 30 штурмових дій на цьому напрямку.

Дмитрашківський додав, що навіть підкріплення окупантів від 136 бригади ЗС РФ зазнало значних втрат у техніці та особовому складі.

"Наші позиції зроблено так, що ми бачимо пересування противника, артилерія знищує техніку. Вони на куражі пішли в атаку, але 136 бригада зазнала великих втрат", - розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку.

За його словами, зараз росіянам потрібно відновити свої втрати для подальших наступальних дій. Однак тепер вони вже скаржаться на снарядний голод та встановлений ліміт, який наразі не можна перевищувати.

Зазначимо, зараз російські генерали намагаються виконати політичний наказ президента РФ Володимира Путіна – окупувати Донеччину та Луганщину до кінця березня. Саме тому вони вкидають такі величезні людські ресурси та живу силу.

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