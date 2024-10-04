Російський наступ на Донбасі: як довго протримається Покровськ — аналіз західних аналітиків

Аналітики ISW вважають, що російський наступ на сході України може досягти кульмінації "найближчими місяцями, якщо не тижнями", а в естонській розвідці прогнозують відступ українських військ від Покровська до кінця цього року.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

"Збройні сили України, швидше за все, будуть змушені відступити від міста Покровська і зайняти позиції трохи глибше в межах своєї території", цитує видання заяву підполковника Янека Кессельманна, керівника розвідки Естонії.

За його словами, взяття Вугледара російськими військами стало найвизначнішою подією останнього тижня на фронті.

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"Оскільки Україна була змушена відступити з міста, ми оцінюємо, що сили противника консолідують свою діяльність у цьому напрямку", – сказав очільник естонської розвідки.

У виданні Washington Post зауважили, що східний фронт "прогинається" під тиском "удосконаленої російської тактики" та значно потужнішого, ніж в українців, вогневого потенціалу армії РФ.

"Ворожі війська проводять штурми невеликими групами, що зводить до мінімуму виявлення та ускладнює вогонь у відповідь, за підтримки значної кількості артилерії та безпілотників. Росія також покращила зв’язок на полі бою, допомагаючи координувати атаки. Хоча втрати приголомшливі, кажуть українські солдати, у росіян є кількість, щоб підтримувати тиск, а західна допомога не компенсує дефіцит техніки", - пише американське видання.

Оглядачі аналітичного центру ISW вважають, що "російські війська не мають достатньої живої сили і матеріальних засобів, щоб продовжувати інтенсивні наступальні дії нескінченно довго". На їхню думку, російський наступ на сході України може досягти кульмінації "найближчими місяцями, якщо не тижнями".

Однак, як зазначають в ISW, росіяни можуть продовжувати проводити наступ значно нижчими темпами, сподіваючись, що тиск не дозволить Україні накопичити свої сили.

"Російське військове командування готувало поточну російську наступальну операцію влітку 2024 року на кілька місяців наперед і накопичило оперативні резерви та ресурси", зазначають аналітики.

Нагадаємо, російська окупаційна армія просуваються далі в Донецькій області. Зафіксовані успіхи загарбників біля чотирьох населених пунктів в регіоні.

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