Російський наступ на півдні України: чи відмовився Путін від Запоріжжя та Херсонщини – експерт

Загарбникам не вдається проводити у Запорізькій та Зерсонській областях такий масштабний наступ, як на пріоритетних фронтах.

У Кремлі не відмовилися від намірів проводити наступальні дії у Запорізькій області та на Херсонщині, але через значні втрати на полі бою командування російської окупаційної армії змушене розставляти пріоритети.

Таку думку висловив засновник благодійного фонду “Закриємо небо України”, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Експерт нагадав, що, окрім двох областей на Донбасі (Луганської та Донецької), Херсонщину та Запоріжжя російські окупанти записали до своєї конституції як так звані "нові регіони" РФ.

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"Він [Путін] хоче використати цей час, вікно можливостей до 20 січня [тобто до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа], щоб легітимізувати таким чином конституцію, тобто військовим шляхом захопити області в адміністративних межах", - пояснив він.

Генерал Романенко зазначив, що загарбникам не вдається проводити на півдні України такий масштабний наступ, як на пріоритетних фронтах, але певні зусилля для підготовки все таки ведуться.

Експерт наголосив, що пріоритетами для окупантів наразі є Покровський та Курахівський напрямки, Часів Яр на Краматорському напрямку, а також болісне для Путіна питання — Курська область РФ.

Нагадаємо, бої за місто Покровськ Донецької області, яке називають “західними воротами Донбасу”, можуть розпочатися з дня на день — до міста ворогу залишилося півтора кілометра.

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