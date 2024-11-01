Російський наступ на сході пришвидшився: яку територію втратила Україна — Bloomberg

Минулого тижня росіяни захопили більше території, ніж у будь-якому місяці 2024 року.

За останні три місяці, від 6 серпня, російська окупаційна армія захопила 1146 квадратних кілометрів території України. Це приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців 2024 року.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.

Про значні темпи просування ворожої армії свідчить те, що тільки минулого тижня росіяни захопили більше території, ніж у будь-якому місяці 2024 року — понад 200 квадратних кілометрів.

У виданні наголосили, що російська армія увійшла до міста Селидове і тепер рухається в напрямку Покровська і Курахового — важливих логістичних вузлів Сил оборони України в Донецькій області.

Також читайте Загроза на півдні: що готує армія РФ у Запорізькій області

Аналітики припускають, що за умов нарощування переваги росіян на полі бою та у разі зміни влади у США після президентських виборів 5 листопада Україна буде змушена піти на мирні переговори на невигідних умовах або продовжувати війну самостійно, без американської допомоги.

Водночас у виданні цитують вересневе опитування, проведене Центром Разумкова, результати якого начебто вказують, що 2/3 населення України вважають за необхідне розпочати мирні переговори з РФ.

Нагадаємо, українські Збройні сили відновили раніше втрачені позиції поблизу Курахового на Донеччині. Водночас фіксується просування російських окупантів поблизу Покровська та Вугледара.

Читайте також: