Російський наступ на Торецьк: чому для РФ важливе місто і яка загроза для ЗСУ

Росіянм прагнуть розтягнути резерви ЗСУ.
Армія агресорки Росії діє цілеспрямовано в напрямку Торецька Донецької області. Захоплення міста може призвести до втрати Силами оборони України важливого логістичного центру.
Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.
З його слів, активізація росіян на Торецькому напрямку не випадкова. Серед іншого загарбники прагнуть розтягнути резерви ЗСУ. Торецьк виділяється ще й тим, що місто розташоване приблизно за 10 км від окупованої Горлівки.
"Торецьк - на панівній позиції, так само як і Часів Яр. Це означає, що контроль над Торецьком дозволяє ЗСУ тримати під вогневим контролем Горлівську агломерацію, що є оперативними тилами ЗС Росії", - пояснив Снєгирьов.
Також місто є важливим, бо є логістичним центром для українських захисників. Саме тому просування у його напрямку і можлива окупація дадуть певні переваги - такі як "можливість флангового удару по позиціях ЗСУ в районі Часового Яру".
"Це також дасть змогу контролювати логістичні маршрути, що з’єднують оперативні тили ЗСУ із зоною бойових дій", - зауважив Дмитро Снєгирьов.
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що армія РФ просувається на Донеччині. Зокрема, поблизу Торецька – в Північному та Нью-Йорку, а також на північ від Парасковіївки під тимчасово окупованим Донецьком.