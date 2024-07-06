Російський наступ на Торецьк: чому для РФ важливе місто і яка загроза для ЗСУ

Армія агресорки Росії діє цілеспрямовано в напрямку Торецька Донецької області. Захоплення міста може призвести до втрати Силами оборони України важливого логістичного центру.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.

З його слів, активізація росіян на Торецькому напрямку не випадкова. Серед іншого загарбники прагнуть розтягнути резерви ЗСУ. Торецьк виділяється ще й тим, що місто розташоване приблизно за 10 км від окупованої Горлівки.

"Торецьк - на панівній позиції, так само як і Часів Яр. Це означає, що контроль над Торецьком дозволяє ЗСУ тримати під вогневим контролем Горлівську агломерацію, що є оперативними тилами ЗС Росії", - пояснив Снєгирьов.

Також місто є важливим, бо є логістичним центром для українських захисників. Саме тому просування у його напрямку і можлива окупація дадуть певні переваги - такі як "можливість флангового удару по позиціях ЗСУ в районі Часового Яру".

"Це також дасть змогу контролювати логістичні маршрути, що з’єднують оперативні тили ЗСУ із зоною бойових дій", - зауважив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що армія РФ просувається на Донеччині. Зокрема, поблизу Торецька – в Північному та Нью-Йорку, а також на північ від Парасковіївки під тимчасово окупованим Донецьком.

"Пожежа" на Торецькому напрямку! Надскладна ситуація! Велика ворожа сила суне!

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