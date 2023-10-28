Російський наступ: на якому напрямку і з якою метою атакуватиме ворог — експерт

Російська окупаційна армія продовжить свої атаки на Куп’янсько-Лиманському напрямку, щоб відтягнути резерви ЗСУ з південного фронту.

Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, тимчасове затишшя під Куп’янськом не свідчить про те, що російські війська відмовилися від спроб атакувати на цьому напрямку.

"Це затишшя сталося не через те, що вони здалися чи ми умовно там всіх знищили, а тільки тому, що там зараз погані погодні умови... Тому вони не можуть активно атакувати. Але я більш ніж впевнений, що вони продовжать свої атаки на Куп’янсько-Лиманському напрямку”, - прогнозує експерт.

Павло Нарожний вважає, що цими спробами наступу на цій ділянці фронту російські окупанти намагаються відтягнути резерви Сил оборони України з півдня.

“Вони розуміють свою дуже програшну позицію на півдні, тому що там українська армія спромоглася знищити логістику ворога... Партизани підривають залізниці, HIMARS знищують артилерію і логістику, був нанесений удар ATACMS по Бердянському аеропорту, там знаходилися вертольоти. Тобто там на півдні в них ситуація дуже плачевна”, - зауважив він.

Експерт зауважив, що саме для того, щоб відволікти ЗСУ від південного фронту, відбуваються “м’ясні штурми” Авдіївки. “Вони викидають в трубу величезну кількість живих людей для того, щоб ми на напрямок Авдіївки перекинули резерви", - наголосив Нарожний.

Нагадаємо, наразі наступальний потенціал окупаційної армії Росії на Куп'янсько-Лиманському напрямку розбитий. Втім, загарбники все ж поповнюють запас живої сили.

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