Російський найманець зі Шрі-Ланки потрапив у полон і вивчив "друге ім’я" Путіна

У боях під Вовчанськом на Харківщині, де армія РФ продовжує спроби наступу, в український полон потрапив російський найманець із далекої острівної держави Шрі-Ланка, що в Індійському океані.

Відео із полоненим опублікував у своєму Telegram-каналі військовий оглядач Юрій Бутусов.

Як виявилося, захисник “руского міра” недостатньо володів російською мовою та навіть не знав "справжнього" імені головнокомандувача окупаційної армії, президента РФ Володимира Путіна. Але дуже швидко навчився правильно його називати.

Російський найманець зі Шрі-Ланки у полоні вивчив “друге ім’я” Путіна

Нагадаємо, Росія намагається збільшити кількість військово контингенту для продовження війни проти України і розпочала глобальну кампанію для пошуку найманців по всьому світу.

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