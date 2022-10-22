Російський окупант поскаржився мамі на владу: "Як мене бісить цей *обаний уряд!"

Загарбник бідкається через "тупість" російської влади та великі втрати у війні проти України.
Українська розвідка перехопила розмову російського військового з мамою, де той розповідає про негативне ставлення окупантів до влади РФ.
Відповідний аудіозапис ГУР Міноборони виклало в Мережу.
У розмові мати розповідає своєму синові про те, як воювати проти України забирають синів її подруг.
"В Алки, подруги моєї, другого сина забрали. Просто вчора забрали і вчора вивезли вже. Всюди виття стоїть жіноче, бабське", – каже жінка.
"Г*ндони *обані, с*ка! Як мене бісить цей *обаний уряд! Він такий тупий! Просто я в ах*ї!" – коментує слова матері окупант.
На це жінка йому відповідає, що "по-телефону нічого не треба казати". Син каже, що йому байдуже, якщо потрапить до в’язниці, "все одно не подобається".
"Чого чекають? Поки всіх мужиків повбивають у країні, чи що?" – бідкається російський боєць.
Він також скаржиться на те, що РФ "віддала" Україні Ізюм, у боях за який полягли 20 тис. окупантів.
Зауважимо, аби здатися в полон Україні, можна зателефонувати за номерами: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від російських військових. Україна гарантує дотримання міжнародних конвенцій щодо поводження з військовополоненими.
Нагадаємо, раніше розвідка також перехопила розмову російського військового, який скаржиться на скотське ставлення командування до поранених.
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