Російський окупант пожалівся на керівництво, яке їх "кидануло" – СБУ

Російського військового свої не захотіли брати у госпіталь.

Служба безпеки України оприлюднила чергову розмову російських окупантів.

Так, один розповів своїм батькам, як українські війська влучили у їхній танк, внаслідок чого половина окупантів загинула. Також окупант пожалівся на своє керівництво, яке втекло і залишило їх:

"Нас кидануло наше керівництво. Воно відступило, а нас вже перекинули до іншої бригади. Ми їхали, я в кабіні сидів, пацани які позаду – всі мертві. З танку х*йнули просто в кабіну нам, ми вистрибнули, побігли. Потім приїхали, з артилерії нас стріляли. Ми бій тримали, був прямий бій, мене впритул ледь не розстріляли з автомату, земля аж підіймалася поряд з ногами. Ми хоч з кільця вирвалися, нас у кільце взяли. Ми три рази намагалися вириватися", - розповів російський окупант.

Він також розповів, що отримав незначні травми, у нього паморочилося в голові, втім, у госпіталі йому свої ж відмовили:

"Сказали, ти ходиш, бери автомат і йди далі в бій. Я кажу: "У мене паморочилося в голові, вони кажуть - у нас часу нема".

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