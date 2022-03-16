Російський окупант розповів дружині, що у нього нема води та їжі, а вона пожалілася на закриття ZARA

Російський окупант розповів дружині, що у нього нема води та їжі, а вона пожалілася на закриття ZARA

СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною.

Служба Безпеки України оприлюднила нову розмову чергового російського окупанта з дружиною.

Судячи з аудіозапису перехопленої розмови російського військового, все у них не так добре, як про це розповідають у РосЗМІ. Окупант пожалівся, що у його роти не залишилося води та їжі, а сухпайок доводиться ділити на двох:

"Просто вчора ми потрапили під веселу роздачу. Одна машина безповоротно, в неї просто залетіло, вона згоріла і потрапили у камаз з провізією. У камазі вода була, сухпаї. Просто ми зараз не бачимо сенсу свого перебування тут. Провіанту у нас нема, боєзапасів у нас нема, солярки у нас нема на техніці.. У нас народу залишилося, осіб 40", - розповів російський окупант.

Своєю чергою, його дружина пожалілася, що їй теж не так вже й солодко в Росії. Зокрема, позакривалися Zara та McDonalds:

"Тут повний п*здець також відбувається. Pepsi Cola твоєї більше нема, Asos більше нема, McDonalds більше нема. Всі магазини закрилися. Zara, Bershka -все закрилося, всі американські магазини. "Нефтегаз" більше не продається нікуди", - пожалілася дружина.

Жінка попросила окупанта якомога швидше повернутися назад, на що він відповів: "Ми теж чекаємо, коли додому приїдемо. Ми вже проклинаємо тут все на світі".

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