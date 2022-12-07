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Російський окупант розповів про "спецоперацію" Путіна: "За що ми тут воюємо, нах** ми тут?"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Російський окупант розповів про "спецоперацію" Путіна: "За що ми тут воюємо, нах** ми тут?"

Фото: Associated Press

Окупант обурився, що вже навоювався та хоче додому.

Російський загарбник, який перебуває на Харківському напрямку оцінив "спецоперацію" Путіна. Він заявив, що не розуміє, за що воює Росія. 

Про це він сказав у розмові з іншим окупантом, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України. 

Один загарбник скаржиться іншому, що до них приїжджало командування і він заговорив про ймовірність повернення з фронту, проте ті йому відмовили, заявивши, що він повинен там бути до кінця "спецоперації". 

Через це він бідкається: "За що ми тут воюємо, нах** ми тут?". 

Інший росіянин вже традиційно похвалився мародерством. Він заявив, що українці тікаючи від війни, залишили у своїх будинках консервації та м'ясо і тепер вони це все крадуть, бо їм не привозять їжі. 

Інші перехоплені розмови російських окупантів

Українська військова розвідка та СБУ регулярно публікують перехоплені розмови російських окупантів, у яких ті бідкаються на ситуацію на фронті та розповідають про свої військові злочини. 

Російський окупант, який перебуває на Донеччині, розповів матері про великі втрати особового складу та пияцтво у роті. Загарбник зазначає, що з їхньої роти залишилось лише 30 людей.

Також окупант у розмові з дружиною розповів про втрати серед мобілізованих. Жінка поцікавилася чутками про те, що на одному з напрямків загинуло близько 3 сотень росіян. Її чоловік цю інформацію підтвердив. За його словами це сталося через те, що у бійців не було патронів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
110
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