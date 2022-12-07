Російський окупант розповів про "спецоперацію" Путіна: "За що ми тут воюємо, нах** ми тут?"

Російський загарбник, який перебуває на Харківському напрямку оцінив "спецоперацію" Путіна. Він заявив, що не розуміє, за що воює Росія.

Про це він сказав у розмові з іншим окупантом, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Один загарбник скаржиться іншому, що до них приїжджало командування і він заговорив про ймовірність повернення з фронту, проте ті йому відмовили, заявивши, що він повинен там бути до кінця "спецоперації".

Через це він бідкається: "За що ми тут воюємо, нах** ми тут?".

Інший росіянин вже традиційно похвалився мародерством. Він заявив, що українці тікаючи від війни, залишили у своїх будинках консервації та м'ясо і тепер вони це все крадуть, бо їм не привозять їжі.

Інші перехоплені розмови російських окупантів

Українська військова розвідка та СБУ регулярно публікують перехоплені розмови російських окупантів, у яких ті бідкаються на ситуацію на фронті та розповідають про свої військові злочини.

Російський окупант, який перебуває на Донеччині, розповів матері про великі втрати особового складу та пияцтво у роті. Загарбник зазначає, що з їхньої роти залишилось лише 30 людей.

Також окупант у розмові з дружиною розповів про втрати серед мобілізованих. Жінка поцікавилася чутками про те, що на одному з напрямків загинуло близько 3 сотень росіян. Її чоловік цю інформацію підтвердив. За його словами це сталося через те, що у бійців не було патронів.

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