Російський окупант розповів про те, як воюють ЗСУ та побідкався, що від страху почав читати "Біблію": аудіо

Російський окупант розповів про те, як воюють ЗСУ та побідкався, що від страху почав читати "Біблію": аудіо

Російські окупанти бояться ЗСУ, оскільки українські захисники сміливо захищають свою землю.

Через це загарбник мріє втекти з війни та навіть уже почав читати "Біблію", щоб врятуватись.

Про це йдеться у перехопленій розмові, яку опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант у розмові з родичкою розповідає, як ефективно воюють ЗСУ, на даючи загарбникам розслабитись. Він заявляє, що хоче втекти з війни. На це його родичка відповідає, що він сам хотів повоювати в Україні. На це загарбник заявляє, що йому так страшно, що він навіть став релігійним.

"Я молюся тут. Я прочитав Біблію — Новий Заповіт. Тут йобн*шся, бл*!.. Ми в цю посадку зайшли, нам де пи*ди дали… У них все бл*: і німецьке, і американське. У них бетонні, бл*, укріпи! Там йобн*шся їх звідти виганяти. У них артилерія, я еб*в, працює. У нас так артилерія не працює. Наша артилерія, напевно, по нам, бл*, працює", — побідкався окупант.

Загарбник каже, що мріє втекти з війни, щоб вижити.

Нагадаємо, українська розвідка опублікувала перехоплену розмову російського окупанта з другом, де той розповідає про проблеми на війні проти України.

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