Російський окупант тиждень ґвалтував харків'янку, а потім вбив її хвору матір

Загарбник зізнавався дівчині у коханні та хотів вивезти її подалі від війни.

Стало відомо про ще одне звірське знущання російських окупантів над українками.

Волонтерка Віра Хвуст у себе на сторінці в Facebook оприлюднила моторошну історію про свою 29-річну подругу Любу. Дівчина все життя прожила зі своєю мамою у Харкові. Останні три роки мама була лежачою. Коли почалася війна, Люба не змогла евакуюватись, бо ніхто не погоджувався допомогти вивезти маму.

"За декілька днів, коли в їхньому під'їзді вже була дірка, до них у квартиру влетіли три гниди. Людьми я їх назвати не можу… Вони винесли їжу яка була, і один з них лишився. Люба пережила насильство. В поліцію додзвонитись було не реально. А потім він просто розбив її телефон. Люба, моя красуня, що ніколи не плаче, заливалась сльозами. Ця гнида ґвалтувала Любцю більше тижня. А потім почав зізнаватись у великому коханні та сказав, що хоче відправити її подалі від війни. Люба відмовилась, мовляв, мати хвора, вона її не покине. І тоді, це лайно, на очах у тендітної жінки, пристрелило немічну стареньку", - розповіла волонтерка.

Хвуст поділилася, що наразі Люба прямує до реабілітаційного центру і надалі вона вирушить за кордон.

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