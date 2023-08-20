Російський окупант убив товариша на фронті і звинуватив "українських диверсантів"

Суд в РФ відправив убивцю на вісім років до колонії, врахувавши “бойові заслуги”.

Російський військовий Іван Алексєєв на війні в Україні після п'яної сварки вбив свого однополчанина і спробував звинуватити “українських диверсантів”.

Про це повідомляє видання iDnes з посиланням на російські джерела.

Алексєєв був мобілізований до російської окупаційної армії і воював проти України на Луганщині на посаді снайпера.

Під час однієї пиятики він отримав зауваження від товариша, що поводиться надто гучно, а коли до нього не дійшло — отримав ще й кулаком по обличчю. Спершу бійку вдалося припинити, але конфлікт на цьому не закінчився.

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Уночі снайпер вистрелив у свого кривдника з рушниці СВД-С. Помітивши, що чоловік живий, незважаючи на поранення, він встромив йому в горло кухонний ніж. Потім він відтягнув труп до окопів, де завдав йому ще кілька ножових поранень, щоб створити враження, що загиблий став об’єктом бойових дій “українських диверсантів”.

Пізніше Алексєєв заявив, що українці намагалися викрасти його колегу, але через те, що він чинив опір, вони його вбили. Однак невдовзі слідчі виявили в тілі покійного кулю з його рушниці. Під час допиту чоловік зізнався у вбивстві.

Снайперу загрожувало п'ятнадцять років ув'язнення, але суд відправив його до колонії на вісім років, врахував його участь у "спецоперації" в Україні та “бойові заслуги”.

Вироком суду знаряддя убивства, снайперську гвинтівку Алексєєва, повернули в армію для подальшого використання.

Нагадаємо, раніше у Росії урочисто попрощалися із засудженим за убивство дитини Володимиром Шестаковим, який став найманцем ПВК “Вагнера” і був ліквідований на війні в Україні.

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