"Я до них раніше приїздив": російський окупант, який бомбив мирне населення України, підтвердив про родичів у Кременчуці

Також в дружини російського окупанта є родичі в Харкові.

Пілот з окупованого Криму Олексій Головенський, який бомбив мирне населення України за наказом Путіна, підтвердив інформацію про те, що у Кременчуці Полтавської області проживають його батьки.

Про це він розповів під час брифінгу 11 березня.

"На території Полтавської області у мене завжди були родичі. Я до них раніше приїздив, до дідуся та бабусі. Якийсь час мій батько доглядав за ними і після їхньої смерті він деякий час жив в Україні, щоб продати дім і переїхати до мене. Після початку операції в нас забрали всі телефони і засоби зв'язку. І дружина батька, по суті моя мама, повинна була перевезти його до Краснодара, в нього інсульт, проблеми здоров'я. Але я не знаю, де вони. Більше того, в моєї дружини є родичі в Харкові", - сказав він.

Раніше Служба безпеки України опублікувала відео з розповіддю жінки про її сина-пілота, який не побачив нічого злочинного у тому, щоб бомбити мирне населення України. Жінка, яка живе у місті Кременчук Полтавської області, виявилася його матір'ю.

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