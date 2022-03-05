Російський окупант, який катапультувався зі збитого над Черніговом літака, під час приземлення вбив чоловіка

Російський окупант, який катапультувався зі збитого над Черніговом літака, під час приземлення вбив чоловіка

Чоловікові було 55 років.

Російський пілот, який катапультувався зі збитого над Черніговом літака, впав на людину під час приземлення, внаслідок чого чоловік помер.

Інформацію Суспільному підтвердили в ОК "Північ".

За інформацією оперативного командування, це був чоловік років 55. "Наразі це - вся інформація про вбивство, яка у нас є", - прокоментували в ОК "Північ".

Також повідомили, що літак, який збили українські захисники, обстрілював місто фугасно-авіаційними бомбами - ФАБ-500. 500 - це вага, бомби важать півтони.