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Російський окупант, який катапультувався зі збитого над Черніговом літака, під час приземлення вбив чоловіка

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Чоловікові було 55 років.

Російський пілот, який катапультувався зі збитого над Черніговом літака, впав на людину під час приземлення, внаслідок чого чоловік помер. 

Інформацію Суспільному підтвердили в ОК "Північ".

За інформацією оперативного командування, це був чоловік років 55. "Наразі це - вся інформація про вбивство, яка у нас є", - прокоментували в ОК "Північ". 

Також повідомили, що літак, який збили українські захисники, обстрілював місто фугасно-авіаційними бомбами - ФАБ-500. 500 - це вага, бомби важать півтони.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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