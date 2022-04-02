Російський окупант, якого було звільнено з полону, знов рветься воювати до України

У полоні російський військовий закликав РФ не йти з війною до України.

26-річний військовий з Саратовської області Андрій Крендельов, якого виміняли з українського полону, знов рветься воювати до України.

Про це повідомляє Telegram-канал InformNapalm. Так, після реабілітації та відпустки молодший сержант висловив бажання знов вирушити на службу. І це при тому, що в полон Крендельов здвся сам і тоді ж записав відео, у якому розкаявся у своїх злочинах проти українського народу та закликав РФ не йти війною проти України.

Коли російського окупанта було виміняно, він зізнавався, що не вірив, що повернеться з українського полону. Він розповів, як відбувався обмін полоненими. З зав'язаними очима його привезли на точку обміну і передали російській стороні.

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