Російський окупант з позивним “Людоєд” визнав значні втрати під час відступу: з 23 людей у нього залишилося 7

Пропагандисти РФ поширюють відеозвернення до мобілізованих новобранців від солдата окупаційної армії, який нарікає на великі втрати і потребу у поповненні живої сили.

Звернення окупанта з красномовним позивним “Людоєд”, в якому він розповідає про втрати під час відступу, з’явилося у російських ЗМІ, очевидно, з метою підбадьорити новобранців.

У його розповіді про війну в Україні, яку поширюють російські пропагандисти, йдеться про відступ та значні втрати.

“Людоєд”, який до відправлення на загарбницьку війну працював директором кладовища, перебуває на війні уже три місяці.

За його словами, підрозділ, в якому він воює, зараз відступає. “Людоєд” поскаржився на те, що з 19 числа із 23 осіб у нього залишилося лише 7, тому люди йому потрібні.

“Ми відступаємо зараз і переживаємо через це... Чекаємо, приїжджайте”, - звернувся він до мобілізованих.

Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, Збройні сили України прискорили контрнаступ одразу на двох фронтах – східному та південному. Окупаційні війська Росії змушені відступати у Донецькій та Луганській областях, а також на Херсонщині.

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