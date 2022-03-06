Російський окупант здався у полон, бо його попросила кохана дівчина

Солдат подзвонив до своєї дівчини із полону.

На своїй сторінці СБУ оприлюднила нетиповий допис, у якому показала не допит противника, а його дзвінок до коханої. На відео - російський загарбник, родом із північної Осетії, телефонує своїй дівчині з українського Бердичева і говорить, що здався в полон.

"Я зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон українським військовим. Хочу припинити війну і бути з тобою!" - каже окупант.

Також СБУ зазначила, що кохання врятувало йому життя.

"Полон - єдиний вихід для загарбників. Бо Україна обов’язково переможе! Слава Україні!" - сказано у повідомленні.