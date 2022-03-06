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Російський окупант здався у полон, бо його попросила кохана дівчина

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Солдат подзвонив до своєї дівчини із полону.

На своїй сторінці СБУ оприлюднила нетиповий допис, у якому показала не допит противника, а його дзвінок до коханої. На відео - російський загарбник, родом із північної Осетії, телефонує своїй дівчині з українського Бердичева і говорить, що здався в полон. 

"Я зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон українським військовим. Хочу припинити війну і бути з тобою!" - каже окупант.

Також СБУ зазначила, що кохання врятувало йому життя. 

"Полон - єдиний вихід для загарбників. Бо Україна обов’язково переможе! Слава Україні!" - сказано у повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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