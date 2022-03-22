Російський окупант здався у полон разом з танком, щоб його не розстріляв командир: фото

Російський окупант здався у полон разом з танком, щоб його не розстріляв командир: фото

Окупант нарікав, що у нього не залишилось їжі.

Російські окупанти почали здаватися у полон разом з військовою технікою.

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Про це повідомив радник міністра МВС Віктор Андрусів.

Андрусів зазначив, що це вже показує остаточний злам російської окупаційної армії.

"Вже кілька тижнів в Нацполі ідентифікували телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери. На ці телефони ми регулярно присилаємо смс як здатись в полон і здати техніку. Кілька днів назад нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під'їхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна", - зазначив Андрусів.

Радник голови МВС додав, що окупант отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни і можливість податись на громадянство.

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