Російській окупанти здійснили ракетний обстріл Запоріжжя

У ніч проти понеділка, 3 жовтня, російські окупанти ракетами обстріляли місто Запоріжжя.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух закликав мешканців обласного центру дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, оскільки існує ризик повторних атак.

Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.

"На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби. Більш детальна інформація з'ясовується", - додав він.

Нагадаємо, напередодні над ранок 2 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя і передмістя чотирма ракетами С-300. Внаслідок атаки було зруйновано промислову інфраструктуру.

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