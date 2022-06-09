Російський олігарх Фрідман хоче отримати українське громадянство

Російський олігарх Михайло Фрідман планує отримати українське громадянство.

Також Фрідман хоче перереєструвати в Україні свій бізнес.

Про це керівник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.

"Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", – розповів він.

Новіков вважає, що перереєстрація бізнесу Фрідмана в Україні вигідна, оскільки це передбачає додаткові податки до українського бюджету.

"Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин", – сказав голова НАЗК.

Нагадаємо, ЄС запровадив санкції щодо власників “Альфа-груп” Михайла Фрідмана та Петра Авена, а також інших російських чиновників та бізнесменів.

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