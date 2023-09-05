Російський олігарх Фрідман отримав підозру від СБУ через фінансування агресії РФ в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Михайло Фрідман вклав близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресорки.

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Від початку повномасштабного вторгнення рф він "влив" близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора. Серед них – "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів рф", - йдеться у повідомленні.

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Для фінансування загарбницьких "проєктів" кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Також олігарх задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "армия россии", яка постачається окупантам на передову.

Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань рф, які воюють в Україні.

Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.

Також російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з фсб, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі рф мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману / Фото: СБУ

Наразі підозрюваний переховується від правосуддя за кордоном. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Фрідману загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що компанія олігарха Фрідмана, який має бізнес в Україні, страхує вантажівки "Росгвардії" на окупованих територіях.

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