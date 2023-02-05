Російський опозиціонер Невзоров розповів, чи готовий Путін зупинити війну: "Це - єдине, що в нього є"

Опозиціонер вважає, що Путіну начхати на жертви, він робитиме все, щоб війна тривала.
Російський опозиціонер Олександр Невзоров вважає, що Путін не припинить війну проти України, оскільки зараз це - "єдине, що в нього залишилось".
Про це пише "Гордон".
Невзоров вважає, що Путін ніколи не визнає, що війна проти України була помилкою, оскільки для цього потрібно мати хоробрість, а ця риса не властива диктатору. А тому Путін кидатиме на війну стільки росіян, скільки захоче, щоб бойові дії тривали. Навіть якщо для цього буде потрібно мільйон загиблих. Російський диктатор продовжуватиме криваву війну за будь-яку ціну.
"Пам'ятаєш, перед лютим у нього був кумедний, потішний костюмчик? Середненький, дуже складного, хитрого, підступненького, але такого, хитрого, хлопця, з яким можна домовитися. І він у цьому костюмчику гуляв сценою міжнародних відносин. Але в лютому він спалив цей костюмчик. Він одягнувся у війну. Він одягнений у цю війну. І якщо її не стане – він перед усім світом постане млявим, голим, мертвим... Це єдине, що у нього є. Він їсть війну, він п'є війну, він одягнений у неї. Тому він її продовжуватиме абсолютно всупереч будь-якому здоровому глузду", – сказав Невзоров.
Нагадаємо, спеціальний радник головнокомандувачі ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс розповів, що новий наступ Росії на Україну ймовірно буде навесні, проте окупанти не матимуть успіхів.
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