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Російський опозиціонер розповів, по якій цілі Путін може завдати першого ядерного удару

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Російський опозиціонер розповів, по якій цілі Путін може завдати першого ядерного удару

gettyimages.com

Кремлівські пропагандисти постійно закликають завдати обмеженого ядерного удару.

Російський диктатор Володимир Путін, яку він  розв‘язав проти українського народу, погрожує ядерною зброєю. Першого удару, імовірно, може бути завдано Путіним як по якихось об'єктах в Україні, так і об'єктах в США.

Про це заявив російський опозиціонер Ігор Яковенко в інтерв'ю "Обозревателю".

"Я не хочу навіть заглиблюватися в цю тему, тому що це надто страшна тема. Але я думаю, що можуть бути як якісь об'єкти в Україні, так і об'єкти в США. У російському телевізорі постійно йдуть заклики завдати обмеженого ядерного удару. Ті, хто закликають до цього, переконані, що НАТО злякається та одразу побіжить здаватися", - сказав російський опозиціонер.

Яковенко висловив надію, що цього не буде, але, за його словами, життя постійно переконує в тому, що сподіватися на якусь присутність здорового глузду людини, яка розпоряджається всім у Росії, не доводиться.

Нагадаємо, військовий експерт заявив, що запуск ядерної зброї залежить не лише від Путіна.

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