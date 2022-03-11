Російський підполковник розповів, чому армія не користується лазерною системою наведення (відео)

Російський підполковник розповів, чому армія не користується лазерною системою наведення (відео)

Росія скидає на українські міста некеровані бомби.

У російських військових літаків є можливість застосовувати корегувальні авіаційні бомби з лазерною системою наведення. Однак командування такого завдання не ставить.

Про це військовополонений російський підполковник, заступник командира 47-го авіаційного полку Максим Кріштоп заявив під час пресконференції.

"Така можливість застосовувати корегувальні авіаційні бомби з лазерною системою наведення на нашому літаку є, але досі ми її не застосовували через те, що вище командування такого завдання нам не ставило.

Тобто вже визначено на бойовий виліт конкретну бойову зарядку, конкретний літак, тип, кількість боєприпасів.

Якщо вище командування приймає рішення про застосування керованих боєприпасів, з різними системами наведення, відповідно ми виконуємо.

Поки були команди, вказівки та накази виконувати накази з бомбами, що вільно падають", - сказав окупант.

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