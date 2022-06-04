Російський підводний човен здійснив ракетний обстріл південних областей України

Чотири ракети, випущені з кримського напрямку, успішно збили підрозділи ЗСУ.

З акваторії Чорного моря російські окупанти здійснили обстріл Одеської та Миколаївської областей, випустивши чотири ракети.

Про це повідомили в п’ятницю, 3 червня, в оперативному командуванні “Південь”.

Українські військові уточнили, що угруповання російського флоту в Чорному морі наразі складається із 3 ракетних кораблів, 1 підводного човна та 5 великих десантних кораблів.

Також читайте Окупанти за добу обстріляли дві прикордонні з Росією області - Генштаб

“Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку. Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще 3 крилатих ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, захоплення Одеси та його подальша окупація залишається пріоритетним завданням для військ РФ.

Обстріли по Миколаєву та Інгульському району: Кім розповів про нищівні удари з окупованої Херсонщини

Читайте також: