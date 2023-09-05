Російський пілот розповів, як переганяв Мі-8: сам вийшов на зв'язок з ГУР

Російський пілот 28-річний Максим Кузьмінов, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів, що вийшов на зв'язок з українською розвідкою через Telegram-канал наприкінці 2022-го. Операцію "Синиця" планували близько шести місяців.

Про це він розповів під час спільного з ГУР брифінгу в медіацентрі "Укрінформ".

Протягом пів року планування операції проробляли маршрути та обговорювали деталі. Вже 9 серпня о 16:30 вертоліт Мі-8АМТШ злетів з аеродрому Курськ, який розташований за близько 20 км від кордону, та долетів до Харківщини.

Пілот каже, що під час фінальної стадії операції намагався вмовити членів екіпажу здатися Україні. Втім, вони злякалися та навіть почали поводитися агресивно. Вже після того, як гелікоптер приземлився, вони побігли в бік кордону. За словами Кузьмінова, їхня доля йому невідома. Втім, додає він, як випливає зі ЗМІ, то, можливо, що їх ліквідували".

"Зі мною було два члени екіпажу. Зброї у нас не було. Льотчики у нас літають без зброї. Ніхто не зміг мені чинити опір, тому що штурман − у нього немає навичок пілотування вертольота. Я хлопців заспокоював, сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, все буде чудово. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли з гелікоптера в бік кордону", - розповів льотчик.

За словами пілота, він "не просто викрав гелікоптер, а офіційно перегнав із точки А в точку Б", бо заздалегідь були погоджені маршрут і місце посадки.

Коли гелікоптер перетнув кордон, то по ньому почали вести вогонь, згадує Кузьмінов. Ймовірно, то була російська сторона. Пілот отримав поранення у ногу зі стрілецької зброї.

Російський пілот стверджує, що від початку повномасштабного вторгнення він виконував тільки транспортні операції з перевезення військових або вантажу у війні нібито "зі сльозами на очах". Льотчик каже, що не бомбардував, був у Маріуполі та Бердянську.

Зараз Кузьмінов розглядає можливість приєднатися до української авіації.Пілоту, за його словами, пообіцяли передбачені спеціальним законом виплати, нові документи і безпеку для нього та родичів. Гелікоптер зараз перебуває у складі авіаційного підрозділу ГУР.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що російський гелікоптер Мі-8 приземлився на території України. Військовослужбовець, офіцер ЗСУ Артем Шевченко розповів, що російський пілот вертольота Мі-8 АМТШ (бортовий номер 62 зі складу 319-го окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ, в/ч 13984) не підтримав війну Росії проти України.

Читайте також: