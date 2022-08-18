Російський політолог пояснив, чи є вибухи в Криму катастрофою для Путіна, та порівняв ситуацію з 1943 роком

Російський політолог Дмитро Орешкін заявив, що вибухи в Криму не є катастрофою для Путіна і порівняв ситуацію на фронті в Україні з 1943 роком.

Про це він розповів 18 серпня в ефірі програми "Честное слово" на Youtube-каналі "Популярная политика".

"Вибухи в Криму - це ще не катастрофа для внутрішнього споживача в Росії. Катастрофа у Путіна - це, коли йому стукають у двері, заходить п'ять генералів і кажуть: "Володимире Володимировичу, ви заарештовані за те, і те, і те". Оце для Путіна катастрофа. А поки що він контролює ситуацію і усім розповідає по телевізору, що ми рухаємося по вірному курсу, що все у нас чудово, що увесь Захід в жаху від нашої оборонної міцності", - говорить експерт.

Водночас Орешкін додає, що наразі ситуація з пропагандою в РФ схожа на 1940 рік, а події на фронті в Україні дуже схожі на 1943 рік, коли фашисти, попри перелам, все одно, вже не могли не наступати.

"Це дуже схоже на те, як радянським людям розповідали після того, як Сталін не зміг перемогти Фінляндію. А радянські люди вірили, що ми відсунули кордон від Ленінграда, ми його захистили. Водночас Гітлер, який не слухав сталінську пропаганду, а дивився на карту і результати військових дій, зрозумів, що Червона армія доволі тухла структура і слабка. Звідси у травні 1940 року Гітлер дав команду розробляти детальний план нападу на Радянський Союз. І цей план виходив з того, що через 5-6 місяців ці 4-5 млн армії будуть перемолоті. Так воно і було. Перша армія була перемолота і через 10 тижнів німці взяли у кліщі Ленінград, а через 16 тижнів були у Хімках. А Путін вже 25 тижнів танцює танці навколо Донецької і Луганської областей. Зараз, я думаю, процес йде швидше, ніж агресія Гітлера. Наразі ситуація як у 1943 році, коли фашисти змушені були наступати, але ситуація вже переломилася, вже працює ленд-ліз, вже навчилися воювати", - говорить політолог.

Більше того він додає, що Путін, як і фашисти, не може зупинити наступ, бо тоді одразу вперед піде Україна.

Також читайте Жданов пояснив, чому Путін ніколи не оголосить загальну мобілізацію в Росії

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 176-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: