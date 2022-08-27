Російський політолог: "Заяви Росії про збільшення армії – офіційне визнання, що втрати неприпустимо великі"

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил РФ від 1,9 до 2 млн 39 тис. осіб. Указ про збільшення чисельності російської армії є офіційним визнанням величезних втрат на війні в Україні.

Російський політолог Дмитро Орєшкін в ефірі "Апостроф TV" розповів, чи зможе чисельність армії досягти 2 млн.

"Те, що Путін говорить про те, що армію треба збільшити, означає, що в армії не вистачає людей. Це офіційне визнання того, що втрати неприпустимо великі. А ось звідки він їх візьме, і чи візьме він їх звідкись – це питання абсолютно окреме. Особисто я думаю, що до 2 млн йому армію не підняти, але, звичайно, генерали йому намалюють. Але проблема в тому, що одна справа малювати, а інша – вести військові дії", - зазначив політолог.

За його словами, за цифрами в Росії щось наберуть, а фізично ні.

"По-перше, я нагадаю, що Росія – одна з небагатьох країн, чисельність населення якої скорочується у натуральному вираженні. Минулого року ми втратили мільйон людей. За цей рік, напевно, буде щось схоже, тому що вже пів мільйона від'їхали за кордони люб'язної вітчизни. Здебільшого, кваліфіковані люди. Молоді мало і найближчими роками вона ні звідки не візьметься. Відповідно, можуть когось запросити за гроші, старшого віку – мужиків 40-50 років. Цим, власне, зараз і займаються", - пояснив Орєшкін.

Для збільшення чисельності армії у Росії набарють бандитів із в'язниць.

"Тобто, пошкрябають по засіках. Але в будь-якому випадку, це будуть люди з невисокою підготовкою, з дуже низькою мотивацією. Поки вони будуть набирати нових людей, старі будуть йти, тому що так звані контрактники, дивлячись на те, що відбувається на війні в Україні, з армії біжать правдами і неправдами. Їх залякують, їх садять під замок, їх б'ють, але відтік не зменшується", - додав політолог.

Орєшкін говорить, що інтерпретувати слова Путіна треба як визнання того, що "спеціальна військова операція" зірвалася. До справжньої повномасштабної війни Путін і його армія виявилися не готовими.

Нагадаємо, Путін збільшив штатну чисельність російських військ.

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