Російський полон вбиває: фото військових, які були звільнені 25 червня

Україна 25 червня здійснила черговий обмін полоненими – додому повернулися 90 воїнів Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники і не лише.

Як повідомив президент України, серед військових є ті, хто захищав Маріуполь, ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Фотографи Влада і Костянтин Ліберови опублікували фото, в якому стані повернулися українські захисники.

Після зустрічі на кордоні, фотографи поїхали в шпиталь, де військових оглядали лікарі перед відправкою на подальшу реабілітацію.

Військові ЗСУ після російського полону/ Фото: Влада і Костянтин Ліберови

Військові ЗСУ після російського полону/ Фото: Влада і Костянтин Ліберови

Військові ЗСУ після російського полону / Фото: Влада і Костянтин Ліберови

Військові ЗСУ після російського полону/ Фото: Влада і Костянтин Ліберови

Військові ЗСУ після російського полону/ Фото: Влада і Костянтин Ліберови

"Як і минулий раз, ми не можемо та не будемо нічого коментувати. Ці фотографії говорять самі за себе. Російський полон вбиває, і кожне повернення наших додому – величезне щастя з присмаком великого болю. Адже тисячі українських захисників та захисниць, як і цивільних людей – досі перебувають там, в лапах фашистського режиму Росії", - йдеться у дописі до фото.

Нагадаємо, за даними ГУР, частину українців, які 28 червня повернулися додому, утримували на у Білорусі.

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