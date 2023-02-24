Російський посол на засіданні Ради безпеки ООН перервав хвилину мовчання в пам'ять про українців

Росія знов показала своє справжнє обличчя. На засіданні Ради безпеки ООН постпред РФ перервав хвилину мовчання в пам'ять про загиблих українців.

Російський посол Василь Небензя прервав хвилину мовчання в пам’ять про загиблих українців.

Про це повідомляє Sky News.

Як зазначається, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради безпеки ООН закликав присутніх вшанувати пам’ять українців, які загинули від російської агресії.

Коли присутні встали з своїх місць з прагненням вшанувати пам’ять, російський посол Небензя прервав хвилину мовчання стуканням у свій мікрофон.

Модератор засідання оголосив, що слово надається представнику з РФ.

"Ми піднімаємося на ноги, щоб вшанувати пам'ять усіх жертв того, що сталося в Україні, починаючи з 2014 року. Усіх тих, хто загинув. Усі життя безцінні", - сказав він, ймовірно, маючи на увазі загиблих у війні росіян.

Нагадаємо, що на Ганасамблеї ООН 141 країна закликала Росію припинити бойові дії та вивести війська з України. Водночас 7 країн висловилися проти, ще 32 утрималися.

Читайте також: