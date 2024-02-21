Російський пропагандист застрелився після оприлюднення втрат РФ у Авдіївці: хто його “довів”

Російський окупант і пропагандист Андрій Морозов із позивним Мурз застрелився після того, як його зацькували за оприлюднення даних про втрати армії РФ в Авдіївці Донецької області.

Про це повідомив український активіст та блогер Сергій Стерненко у Telegram.

Пропагандист був автором каналу “Нам пишут из Янины”, у якому 18 лютого написав, що Росія втратила в боях за Авдіївку 16 тисяч військових і 300 одиниць бронетехніки. Він також визнавав, що втрати Сил оборони України у рази менші.

21 лютого Морозов залишив прощальний пост у своєму Telegram-каналі. Пропагандист написав, що його змусили видалити пост про втрати російської армії.

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Казанський зазначив, що Морозова зацькували російські пропагандисти Володимир Соловйов, Армен Гаспарян і Юлія Вітязєва, які по телебаченню РФ назвали його зрадником і шкідником.

“Це настільки чудово, що навіть нема чого додати. Морозов був фанатичним українофобом та сталіністом, воював на Донбасі проти України з 2014 року, закликав до геноциду та масових вбивств українців”, — наголосив український журналіст.

На цей час офіційних підтверджень його смерті немає.

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