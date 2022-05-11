"Психіатричний батальйон вражає": в ОП відповіли на заяву РФ щодо американського "голодомору" в Україні

"Психіатричний батальйон вражає": в ОП відповіли на заяву РФ щодо американського "голодомору" в Україні

РФ звинуватила США в намірах влаштувати "голодомор" в Україні. У Зеленського відреагували.

Російський психіатричний батальйон просто вражає своїм інтелектом, «адекватністю», різнобічною схильністю до вербальних збочень та вишуканою пристрастю до катастрофічного ідіотизму. А також незнищенним бажанням усе це публічно демонструвати. Особливо вражає парочка «адекватів» Володін/Медведєв. Утім, підручники з психіатрії давно потребували апдейту новими яскравими прикладами.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна, який стверджує, що США нібито хочуть влаштувати в Україні "голодомор", а тому й шукають шляхи вивезення зерна (яке зараз крадуть окупанти).

"Продовжуємо свої психіатричні дослідження особливо яскравих персонажів нової російської реальності. Суб'єкт В. Володін, якого титрують спікером Держдуми, висловив чергову звірячу думку. У Вашингтоні не вірять у перемогу Києва. Думають, як швидше повернути гроші, влаштовуючи в Україні голодомор», – вагомо так, із пафосним придихом написав суб'єкт. Йдеться про намір України продавати надлишки зерна на глобальному ринку. Що об'єктивно, правильно й відповідально. Україна ж – не Росія", - зазначив він.

Він заявив, що "безумовно, після 77 днів війни світ просто впевнений у перемозі РФ".

"Це ж так очевидно, правда? Усі із захопленням у прямому ефірі спостерігають, як "друга армія світу" та її іконостасні генерали активно борються за невелику свиноферму в одному із сіл Харківської області та незабаром візьмуть її. Або не візьмуть. Або "високоточну" ракету запустять від злості", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, гасло Володіна: "Капостити - то всім, воювати - то з цивільними".

"Безумовно, це Україна та світ, а не російські крилаті ракети 77 днів руйнують нашу інфраструктуру, включно з портами, пунктами перевалки, елеваторами, складами, щоб хоч якось насолити світу непостачанням зерна", - додав Подоляк.

Радник президента звернув увагу: виходить, за словами Володіна, весь світ інтенсивно "закредитовує" Україну безвідсотковими грошима, об'ємною гуманітарною допомогою, щоб створити тут проблеми.

Також читайте Розвідка США попередила про можливу ескалацію у війні РФ проти України

"А як інакше? У росіян зараз у тренді "негативне зростання", "війна - це мир" і особливо яскраве попівсько-кирилівське "ми ніколи ні на кого не нападали". І так, Росію настільки зараз "люблять" у світі, що в БДСМ-форматі швидко розривають з нею геть усі контракти...", - резюмував він.

Раніше речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Вашингтон нібито "не вірить у перемогу Києва, а тому хоче влаштувати в Україні голодомор". Крім того, він звинуватив США у затягуванні військових дій на території України, "тому її мешканці не можуть повернутись до звичного мирного життя".

Нагадаємо, 9 травня, у день, коли Росія святкувала "День побєди", президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України, у межах якого - збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні. Повна назва законопроєкту The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.

Зеленський та Резніков подякували Байдену за підписання закону про ленд-ліз

Читайте також: