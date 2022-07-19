Російський публіцист розповів, для чого Путін поїхав до Ірану: "Зізнається у своїй технічній відсталості"

Президент РФ Путін поїхав до Ірану за піаром і, можливо, безпілотниками, які вкотре скажуть про “відсталість” Росії.

Очільник Кремля Путін поїхав До Ірану для того, щоб пропіаритися, поговорити про безпілотники та дати “матеріалу” пропагандистам.

Про це в ефірі ТСН повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський.

“Росія з таким захопленням розповідає, що зможе знищити американську зброю, але вона не розуміє, що зізнається у своїй технічній відсталості. Скільки років Путін говорить про якусь неймовірну зброю, а в нього елементарно немає безпілотників. І він їде за ними до Ірану. А що таке іранські безпілотники? Три роки тому на іранській території впав американський безпілотник – вони (Іран, - ред.) взяли його та зробили такий самий”, - розповів Андрій Піонтковський.

Він також додав, що Іран начебто не збирається підтримувати РФ у її агресії щодо України.

Нагадаємо, що Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової з посади генерального прокурора.

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