Російський репер проведе благодійні концерти та пожертвує всі гроші українським біженцям

Артист проти війни в Україні.

Відомий російських репер OXXXYMIRON від перших днів російського вторгнення в Україну не мовчить про це.

Він активно висловлюється проти війни в Україні.

"Дуже злий, тому що продовжується повний пи**ець, тому все вже понад два тижні продовжується війна в Україні. І, до того ж, є десятки мільйонів росіян, які категорично не погоджуються з цією війною. Я вважаю, що потрібно якомога голосніше про це сказати", - наголосив репер.

Артист вирішив допомогти українцям, які були вимушені покинути свої домівки. Так, він анонсував серію благодійних концертів, весь прибуток від яких він віддасть дітям українських біженців. Перший виступ він запланував у Туреччині, адже у Росії заборонено проводити антивоєнні заходи.

"Я оголошую серію своїх благодійних концертів, які будуть називатися "RUSSIANS AGAINTS WAR". Наразі у Росії неможливо зробити антивоєнний концерт, тому що, як би це безглуздо не було, але все антивоєнне – заборонене, введена тотальна цензура, і всім, хто хоча б якось висловлюється проти війни, потенційно загрожує кримінальна відповідальність", - наголосив артист.

До речі, OXXXYMIRON також скасував всі свої концерти в РФ. Він пояснив це тим, що не може виступати для росіян, поки українці страждають від війни.

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