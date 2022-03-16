Російський репер відіграв благодійний концерт та зібрав 40 тис. доларів для біженців з України

Артист виступив у Стамбулі.
Відомий російських репер OXXXYMIRON, який виступає проти війни в Україні, відіграв благодійний концерт.
Артист виступив у Стамбулі та зумів зібрати 40 тис. доларів. Всі гроші він пожертвує дітям українських біженців.
"Вже 40 тис. доларів. Всім дякую, але сподіваюся, наступного разу буде в 10 разів більше", - написав виконавець.
Зазначимо, російських репер OXXXYMIRON підтримує Україну та виступає проти війни, яку розв’язала влада Росії.
Через громадянську позицію репера, йому заборонили виступати в РФ. Втім, раніше OXXXYMIRON сам скасував всі свої концерти в Росії. Він пояснив це тим, що не може виступати для росіян, поки українці страждають від війни.
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