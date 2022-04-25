Російський Рубцовськ - місто мародерів: одні дружини там отримують "вантаж 200", інші ж - приміряють обновки

Загалом родичі російських військових в Рубцовську очикували 2 тонни вкраденого, але через скандал та злиття інформації у Мережу дві третини пакунків не дійшли до адресатів.

Журналісти ТСН зателефонували до мерії міста, представилися помічниками губернатора краю і попросили зняти ролик, який спростовує інформацію про мародерів, та на тому кінці дроту допомогти із таким не змогли.

Про місто в алтайському краю РФ Рубцовськ навіть росіяни пересічні не завжди чули, але тепер він чи не в усіх на вустах. А все завдяки окупантам-мародерам, що відправляли із Білорусії награбоване - найжадібніші виявилися саме з Рубцовська. «Наші це солдати, чи не наші, я не маю цієї інформації. Нам не підтверджували нічого, ми цю інформацію по місту не ганяємо», - зазначає для ТСН заступниця очільника адміністрації міста Інна Черданцева.

Але те, те чого ніби не знають вони, вже знає увесь Інтернет. Рекордсмен Коваленко Євгеній Євгенович відправив майже пів тонни награбованого - інструменти, намети, техніка, здається все, що окупанту втрапило під руку. А ще 4 роки тому ним пишалася рубцовська преса. «На запитання, як буде вибудовувати візаємини з підлеглими, лейтенант відповідає, що головне - досягти поваги. А як це зробити? Тільки особистим прикладом - роби, як я”, - так казали тоді про нього пропагандиські ЗМІ.

Голова його рідного села Оксана Смирнова, коли почула, що про солдата з глибинки хочуть відзняти сюжет, одразу застерегла. «У нас ситуація зараз, яка, в перших з цією інформаційною війною, ситуація тяжка, я не знаю чи підуть батьки на контакт. Я зараз в рамках слідства нічого не можу вам говорити, але я знаю, що написані заяви на учасників», - каже росіянка.

Тобто на батьківщині мародер вже під слідством. Та він такий не один - село Гільовка, яке нараховує всього 1232 мешканці, вправно постачає солдат для війни. «У нас не одна дитина із села, у нас зараз багато там дітей в Україні. Зараз навіть батьки бояться говорити, що дитина там, бо іде війна», - додає голова села.

А війна для місцевих - чи не єдиний доступний заробіток. Рівень життя у Рубцовську наочно демонструють новини. Безліч аварійних будинків, автомобілісти змушені самі закладати ями на дорогах цеглою, а від містоутворювальних підприємств самі руїни.

Стабільний заробіток у Рубцовську у працівників колоній - їх тут аж чотири. Один із колишніх керівників міста Юрій Кисельов жартував, що у Рубцовську кожен другий або сидів, або сидить, або буде сидіти. Тож підписати контракт з військовою частиною для рубцовців - удача.

І якщо в Росії із них журналісти «ліплять» бравих солдат, то в Україні вони показали себе геть іншими. «Основний мотив мародерів-окупантів - це відчуття всемогутності, саме це вони отримують, коли заходять до будинку, беруть, що їм заманеться, роблять те, що іншим заборонено. Не кожна людина на таке піде, тільки той, у кого є асоціальні нахили, психопатичний склад особистості, отакі люди і будуть займатися мародерством, нормальна людина, з нормальною психікою, мародером не стане», - переконує психологиня Ольга Шершньова.

Про соціальні нахили рубцовців розповідають і місцеві пабліки – просили знайти крадія, який серед білого дня поцупив снігозбиральну машину. Коментар під дописом залишив такий собі Влад Ростов, він іронізує - “Самовивіз”. Та виявляється, жартівник - військовий тієї ж частини 6720 - Владислав Простов, який також засвітився на відео з білоруського офісу служби доставки. Він відправив 191 кілограм награбованого в Україні у той таки Рубцовськ. В мерії міста про все це знають. «Я бачила це все, я читала ці листи, ми їх отримували, ми зібрали адміністрацію та сказали, що це непідтверджена інформація та доки цих людей не засудять, доки слідчий комітет не знайде цих людей», - зазначають там.

Місто мародерів: до російського Рубцовська було відправлено майже 2 тонни награбованого на Київщині майна

«Люди, які бачать правду, знають правду, але заперечують її. Вони можуть робити з двох причин: перший тип - це психопатичні особистості, які в глибині душі підтримують те, що відбувається, виправдовують, стають на той бік. Другий тип – люди, що дуже піддаються впливу, як сказали всі згори, так і я буду вважати», - пояснює психологиня.

Запитувати про отриманий із України крам в адміністрації міста відмовляються, бо ж є ситуація важливіша, до міста прямують «вантажі 200». «Вибачте, «вантажі 200» приходять, ми до цього будинку йдемо разом з військовим комісаром, а я зараз прийду запитувати про якісь речі. Багато хто не повертається, у нас 5 поки, і для міста це дуже важка ситуація. Ми їздимо повідомляємо, що їхні діти загинули, а я піду про якісь ганчірки питати…», - кажуть в мерії.

П’ять посилок наразі вже дісталися адресатів, тож доки одні дружини ховатимуть, інші примірятимуть обновки.

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