Російський снаряд вбив подружжя на Харківщині: як минула ніч у регіонах

За минулу добу ворог з артилерії та мінометів атакував населенні пункти.

Розповідаємо про ситуацію в регіонах станом на 9:00 6 березня за даними обласних державних адміністрацій.

На Чернігівщині за минулу добу пролунав один обстріл із АГС. Обійшлося без жертв та руйнувань.

На Сумщині росіяни здійснили обстріли Білопільської громади з мінометів та скинули з БПЛА вибухового пристрою ВОГ. Крім того, ворог завдав артилерійського обстрілу на території Новослобідської ТГ. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

У Запорізькій області росіяни за минулу добу обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Плавні, Високогірне, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Чарівне, Кам'янське, Степове. Також надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

На Дніпропетровщині ворог вночі атакував область чотирма безпілотниками. За даними ОВА, їх вдалося знищити. Після шостої ранку агресор вдарив по Нiкопольщинi. Зокрема, спрямував важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю. Наслiдки атак з’ясовуються. Попередньо — без жертв.

На Харківщині окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве. На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане. Вранці ворог обстріляв будівлю станції Куп’янськ-Південний, внаслідок чого сталася пожежа. Попередньо - без постраждалих. У с.Бударки Чугуївського району вчора вдень російський боєприпас влучив у цивільний автомобіль. Загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.

На Луганщині минулої доби наші воїни відбили атаки противника в районах Білогорівки і Невського. Як повідомляється, протягом дня відбулося 14 боєзіткнень, внаслідок яких росіяни понесли втрати живої сили. Також знищено два танки Т-72, БМП і самохідний міномет «Тюльпан» росіян.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли Куземівки, Білогорівки, Невського, Червонопопівки і Серебрянського лісництва. Лисичанськ знов закрили на в’їзд. Потрапити в місто можна тільки за наявності реєстрації і, відповідно, документів російського зразку. Ситуація в області залишається складною.

У Донецькій області окупанти пошкодили житлові будинки. Вночі ворог завдав ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого зруйновано школу. За добу росіяни обстріляли населені пункти із застосуванням ЗРК «С-300», артилерії, РСЗВ «Град», «Смерч», танків, мінометів. Зокрема, це - с.Гришине, Авдіївка, с.Красногорівка, с.Дачне, Бахмут, с.Времівка, с.Ласточкине, с.Карлівка, Курахове. Внаслідок обстрілів за добу на Донеччині: один загиблий, 5 поранених.

На Миколаївщині за добу ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Херсонщині за інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснив обстріли по районам населених пунктів Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та місто Херсон. Росіяни з мінометів вдарили по селу Понятівка Дарʼївської громади.

Зазначимо, що минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.

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