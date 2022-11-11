Російський снаряд вбив сімейну пару у п'ятиповерхівці Миколаєва: дитина залишилися сиротою

Російські окупанти залишили 16-річного хлопця з Миколаєва сиротою. Один з ворожих снарядів, які ворог випустив по багатоповерхівці, влучив у кімнату, де спали його батьки.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Щодо обстрілів Миколаєва. Серед п'яти загиблих від російських снарядів була сімейна пара. Дитина 16 років вижила, бо спала в іншій кімнаті. Хлопчиком займається соціальна служба", - написав він.

Нагадаємо, що у ніч проти п'ятниці, 11 листопада, російські війська атакували ракетами Миколаїв. Під обстріл армії РФ потрапив житловий квартал. За повідомленнями мера міста Олександра Сєнкевича, станом на 10:00 від удару по житловому будинку загинуло шестеро людей.

На злочин росіян також відреагував президент України Володимир Зеленський. "Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п'ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - написав Зеленський.



Президент наголосив, що окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців.

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