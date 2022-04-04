Російський снаряд влучив у церкву в Рубіжному: поранено двох священників

Снаряд пробив покрівлю храму.
У Рубіжному Луганської області російські окупанти поцілили снарядом просто у храм. Двоє священників поранено.
Про це у своєму Фейсбуці повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Рашистський снаряд потрапив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному. Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також знаходився на храмовій території", — написав Гайдай.
Нагадаємо, у Луганській області тривають бої з російськими окупаційними військами в окремих районах Рубіжного та Попасної.
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