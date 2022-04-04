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Російський снаряд влучив у церкву в Рубіжному: поранено двох священників

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Російський снаряд влучив у церкву в Рубіжному: поранено двох священників

Сергій Гайдай

Снаряд пробив покрівлю храму.

У Рубіжному Луганської області російські окупанти поцілили снарядом просто у храм. Двоє священників поранено.

Про це у своєму Фейсбуці повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашистський снаряд потрапив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному. Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також знаходився на храмовій території", — написав Гайдай.

Нагадаємо, у Луганській області тривають бої з російськими окупаційними військами в окремих районах Рубіжного та Попасної. 

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